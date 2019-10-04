Bursa'nın Gürsu ilçesinde orman yangını!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 21 araç, 1 dozer ve 75 personelle yapılan 4 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Gürsu ilçesine bağlı kırsal Kazıklı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, 21 araç, 1 dozer ve 75 personelle yapılan 4 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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