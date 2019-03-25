Bursalı şehit İlyas Kaygusuz’un oğlu Emir Taha'ya büyük jest 25.03.2019 13:34

Diyarbakır'da 2016 yılında bombalı hain saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi İlyas Kaygusuz'un 5 yaşındaki oğlu Emir Taha, görkemli bir törenle erkekliğe ilk adımını attı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, makam arabasını sünnet çocuğuna tahsis ederken, özel harekat ve yunus timleri de sünnet töreninde makam aracına eskortluk yaptı. Şehit çocuğu minik Taha, babasının kabri başında fatiha okurken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.