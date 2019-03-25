Diyarbakır'da 2016 yılında bombalı hain saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi İlyas Kaygusuz'un 5 yaşındaki oğlu Emir Taha, görkemli bir törenle erkekliğe ilk adımını attı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, makam arabasını sünnet çocuğuna tahsis ederken, özel harekat ve yunus timleri de sünnet töreninde makam aracına eskortluk yaptı. Şehit çocuğu minik Taha, babasının kabri başında fatiha okurken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Bursalı şehit İlyas Kaygusuz’un oğlu Emir Taha'ya büyük jest25.03.2019 13:34
- Bursalı şehit İlyas Kaygusuz’un oğlu Emir Taha'ya büyük jest
- İstinaf Mahkemesi'nden FETÖ'cülerin aldığı cezalara onama!
- Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret eden Mansur Yavaş'a vatandaşlardan tepki
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan turizmcilere müjde: Toplantılara başladık
- Adalet Bakanı Gül: Mansur Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecek
- İYİ Parti'nin Meclis Üyesi listelerindeki PKK/KCK'lı adaylar
- 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 82 PKK'lı Saadet Partisi'nin listesinde! İşte Saadet'in listesindeki PKK'lılar...
- Ekrem İmamoğlu'dan DSP'nin Avcılar adayı Handan Toprak Benli'ye tehdit
- Tunç Soyer'in listesinde 14 PKK/KCK'lı var
- Mansur Yavaş'ın listesinde 2 PKK/KCK'lı var
- Ekrem İmamoğlu'nun listesinde 13 PKK'lı var
- Merkez Bankası flaş Swap satış kararı: Yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.