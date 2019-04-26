Bursa'daki patlama anı kamerada

Bursa’da dinamit uzmanlığı üzerine çalışan fabrikada meydana gelen patlama anı kameralara yansıdı.
Bursa'daki patlama anı kamerada26.04.2019 18:16
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