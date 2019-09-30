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Bursa'daki dehşet anları kamerada! Dolmuş bekleyen 5 kişiye çarpıp, markete daldı (Video)

30.09.2019 00:34

Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce park halindeki traktöre, ardından dolmuş bekleyen 2'si çocuk 5 kişiye çarpıp markete daldı. Kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırılırken, markette büyük hasar meydana geldi. Kaza anı ise, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


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