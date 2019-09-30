Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce park halindeki traktöre, ardından dolmuş bekleyen 2'si çocuk 5 kişiye çarpıp markete daldı. Kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırılırken, markette büyük hasar meydana geldi. Kaza anı ise, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Bursa'daki dehşet anları kamerada! Dolmuş bekleyen 5 kişiye çarpıp, markete daldı (Video)30.09.2019 00:34
- Temel Karamollaoğlu'na hemşehrilerinden protesto! (Video)
- Bursa'daki dehşet anları kamerada! Dolmuş bekleyen 5 kişiye çarpıp, markete daldı (Video)
- Milli lazer silahı ‘ARMOL’ TSK envanterine girmeye hak kazandı (Video)
- Doğu Perinçek'ten CHP'ye sert tepki: CHP, PKK'nın reklamını yapıyor (Video)
- Fırat’ın doğusuna operasyon planı hazır! Son söz MGK’nın (Video)
- İşte A Haber'in sosyal medyada çok konuşulan o klibi! Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır (Video)
- Güngören'de okulun yanındaki boş arazide ceset bulundu (Video)
- İstanbul'daki 5.8'lik depremin ardından AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı (Video)
- Erman Toroğlu'ndan Necip Uysal'la ilgili flaş yorum: El bombası! (Video)
- MSB açıkladı: Suriye sınırında İHA düşürüldü (Video)
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalar (Video)
- İstanbul'da okullara deprem tatili! 29 okulda eğitime ara verildi! İşte tatil edilen okullar (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.