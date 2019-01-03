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Bursa'da yaya geçidindeki dehşet anı kamerada

03 Ocak 2019, Perşembe

Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafatasında kırıklar bulunan 4 çocuk babası, 5 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi verirken, kaza anı saniye saniye çevrede bulunan bir işyerinin kamerasına yansıdı.


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