Bursa'da yakalanan dilencinin cebinden binlerce lira çıktı 11.07.2019 14:54

Bursa'da çay bahçeleri ve trafik ışıklarında Suriyeli bir kadının 6 çocuğunu dilendirdiği ihbarını alan zabıta ekipleri, kadını ve çocukları takibe aldı. Daha sonra dilendikleri esnada gözaltına alınan kadın ve çocukların üzerinden 18 bin 205 lira çıktı.