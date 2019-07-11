Haberler Web TV Bursa'da yakalanan dilencinin cebinden binlerce lira çıktı

Bursa'da yakalanan dilencinin cebinden binlerce lira çıktı

11.07.2019 14:54

Bursa'da çay bahçeleri ve trafik ışıklarında Suriyeli bir kadının 6 çocuğunu dilendirdiği ihbarını alan zabıta ekipleri, kadını ve çocukları takibe aldı. Daha sonra dilendikleri esnada gözaltına alınan kadın ve çocukların üzerinden 18 bin 205 lira çıktı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları