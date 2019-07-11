Bursa'da yakalanan dilencinin cebinden binlerce lira çıktı

Bursa'da çay bahçeleri ve trafik ışıklarında Suriyeli bir kadının 6 çocuğunu dilendirdiği ihbarını alan zabıta ekipleri, kadını ve çocukları takibe aldı. Daha sonra dilendikleri esnada gözaltına alınan kadın ve çocukların üzerinden 18 bin 205 lira çıktı.
Bursa'da yakalanan dilencinin cebinden binlerce lira çıktı11.07.2019 14:54
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