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Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı kadın terörist Interpol'e teslim edildi

21.03.2019 12:51

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'kırmızı bülten' ile arandığı belirlenen Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı A.A.M., Türkiye'den sınırdışı edilerek İnterpol'e teslim edildi.


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