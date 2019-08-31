Bursa'da vahşet: Sincapları öldürüp ceviz ağacına astılar (Video) 31.08.2019 16:20

Bursa'nın İznik ilçesinde öldürüldükten sonra bacaklarından ceviz ağacına iple asılmıs 2 sincap bulundu. Polis, sincapları öldürüp, ağaca asan kişi ya da kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesi Abdulvahap Mahallesi'ndeki evlerinden sabah saatlerinde tarlalarına çalışmaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki bahçede ceviz ağacına asılı 2 ölü sincap gördü. Hemen polis ile belediyeyi arayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay yerine gelen ekipler, bacaklarından iple ağaca asılan ölü sincapları ağaçtan indirdi.

Polis, sincapları öldürüp ağaca asan kişi ya da kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.