Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, tırın bulunduğu alana güçlükle inebildi.
Bursa'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 ölü09.07.2019 00:55
- Kırıkkale'de ilginç hırsızlık! 34 eve hırsızlık için girdi! Her seferinde aynı şeyi çaldı
- Bursa'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
- THY’den duygulandıran ‘Eren Bülbül’ paylaşımı
- Badou Ndiaye'nin menajeri açıkladı: Fenerbahçe'ye yakın
- Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı resmen duyurdu: 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır
- Milas'ta uyuşturucu şebekesine operasyon: 1,5 ton Skunk ele geçirildi
- Gümüşhane'de 118 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
- Muhalefetin yeni nesil siyaset mühendisliği! Böyle tutarsızlık görülmedi
- HDP'li vekile tokat gibi cevap: Savaş yok! Terörle mücadele var
- Son dakika: Reyhanlı'da korkutan patlama
- Gerilimin en üst sınıra ulaştığı bölge Doğu Akdeniz’de neler yaşanıyor? Türk ordusu bölgeyi kuşattı! Verilen mesaj: Biz buradayız
- Son dakika... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Suriye'de devam eden iç savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye'dir
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.