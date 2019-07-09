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Bursa'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

09.07.2019 00:55

Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, tırın bulunduğu alana güçlükle inebildi.


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