Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 600 yıllık tarihi İshakpaşa Camii bahçesindeki ana doğalgaz hattının borusu patladı. Patlama sonrası yaşanan panik ise vatandaşların cep telefonlarına böyle yansıdı.
Bursa'da tarihi İshakpaşa Camii bahçesinde doğalgaz borusu patladı04.07.2019 20:21
- Bursa'da tarihi İshakpaşa Camii bahçesinde doğalgaz borusu patladı
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