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Bursa'da tarihi İshakpaşa Camii bahçesinde doğalgaz borusu patladı

04.07.2019 20:21

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 600 yıllık tarihi İshakpaşa Camii bahçesindeki ana doğalgaz hattının borusu patladı. Patlama sonrası yaşanan panik ise vatandaşların cep telefonlarına böyle yansıdı.


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