Bursa'da tarihi handa korkutan yangın 09.06.2019 10:22

Bursa İnegöl'de bulunan tarihi bir handa gece yarısı yangın çıktı. Saat 04.30 sularında çıkan yangını fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabasıyla söndürülen yangın sonrası handa bulunan birçok dükkan kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi handaki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, iş yeri kullanılmaz hale geldi. İnegöl'deki Beylik Han'nda bir restoranda, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.