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Bursa'da tapu müdürlüğü önünde dehşet

27.02.2019 13:41

Bursa İznik'te bulunan tapu müdürlüğü önünde, arazi satışından doğan anlaşmazlık sebebiyle silahla vurulan şahıs, zanlının arkadaşı tarafından da tekmelendi.


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