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Bursa'da sorunlu baba dehşet saçtı! Kızını defalarca bıçakladı

23 Ocak 2019, Çarşamba

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen baba, kızını defalarca bıçakladı. Genç kadının çığlıkları üzerine yardımına yetişen komşuları olaya müdahale ederken, bölgeye ambulans ve polis ekipleri çağrıldı.


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