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Bursa'da şoke eden olay! 'Bu şekilde yaşanmaz' deyip canına kıydı

09.04.2019 13:47

Bursa'da KOAH hastası bir kişi pompalı tüfekle intihar etti. Şahsın yakın çevresine "Bu şekilde yaşanmaz" dediği öğrenildi.


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