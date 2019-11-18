Bursa Botanik Park Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pikniğe gelen aileler, Botanik Park'ta mangal yapmak için ateş yaktı. Yakılan ateş söndürülmeyince, park halinde bulunan araçlara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle iki otomobil yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, 16 CDM 15 ve 16 AFV 607 plakalı iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da şok olay! Söndürülmeyen mangal ateşi 2 otomobili yaktı18.11.2019 14:40
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