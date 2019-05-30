Bursa'da şok eden görüntü...3 yaşındaki kıza ilaç dayağı30.05.2019 11:58
Bursa'da bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde hırpalarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer İlçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilacını içmek istemeyen 3 yaşındaki kızına sinirlenen ve annesi olduğu tahmin edilen kadın, onu ikna edemeyince şiddet uygulamaya başladı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, bir marketin önünde bebek arabasıyla oturan kızına ilacı vermek isteyen kadın; kızının istememesi üzerine ilk olarak tokat attı ve sonrasında hırsını alamayıp bebek arabasını tekmeledi. Küçük kızın ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştı.
Hayli sinirlenen kadın çocukları alarak gözden kayboldu.
- EGM'nin Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı kamu spotu duygulandırdı
- Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek gelişmesi! Ecrin bebeğin nasıl öldüğünü anlattı!
- Bursa'da şok eden görüntü...3 yaşındaki kıza ilaç dayağı
- Darbeci helikopter pilotlarının cezası belli oldu
- “Yargı reformuyla” adalet daha hızlı işleyecek
- Son dakika haberi... Ömerli Barajı'nda feci ölüm!
- Beşiktaş'ta mekan sahibi Şahin Şeker'den çalışanlarına dayak
- Beşiktaş'ta mekan sahibi Şahin Şeker Dorock XL çalışanı kadını darp etti
- Sultangazi’de pitbull ısırdığı köpeği yediği dayağa rağmen bırakmadı
- Batman'da teröristlerin teslim olma anı kamerada!
- Son dakika... Pençe Harekâtı’ndan yeni görüntüler
- Adana'da terör operasyonu! DEAŞ'ın bomba sorumlusu yakalandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.