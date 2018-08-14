Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.
Bursa'da otobüs devrildi14 Ağustos 2018, Salı
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