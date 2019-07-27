Bursa'da masaj salonlarına 150 polisle baskın! 27.07.2019 10:28

Bursa'da polis, kent içinde hizmet veren masaj salonlarında arama ve inceleme yaptı. 150 polisin katıldığı operasyonda ruhsatsız 3 salon kapatıldı. Önlüksüz masözlere ise ceza yazdı.

Bursa'da polis, kent içinde hizmet veren masaj salonlarında arama ve inceleme yaptı. 150 polisin katıldığı operasyonda ruhsatsız 3 salon kapatıldı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri öncülüğünde Narkotik, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin de katılımıyla masaj salonlarına operasyon gerçekleştirildi. 20 timden oluşan 150 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda 40 masaj salonu arandı. Salonlarda 200 işletmeci, çalışan ve müşterinin GBT sorgusu yapıldı. Yapılan incelemelerde ruhsatsız oldukları tespit edilen 3 salonu kapatılırken, sigortasız personel çalıştıran 4 iş yerine de işlem yapıldı.



Hijyen ve temizliğe de dikkat eden ekipler, sigara içilen 3 iş yeri ile masözleri önlüksüz çalıştıran 7 masaj salonuna da idari para cezası uyguladı.