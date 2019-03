Bursa'da makas faciası kamerada 30.03.2019 09:58

Bursa'da aşırı hızla makas atan otomobilin sürücü az kalsın faciaya sebep oluyordu. Önündeki otomobile arkadan çarpan ve otobüs durağına çarpan otomobilin sürücüsü ile duraktaki bir kişi yaralandı. Kaza dehşeti ise arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı.