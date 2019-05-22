Bursa'da korkunç olay! Yolunu kestiği şahsa kurşun yağdırdı 22.05.2019 21:33

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, kendisine küfür ettiği iddiasıyla yolunu kestiği şahsı 8 kurşunla ağır yaraladı. Hastanede tedavisi devam eden İbrahim K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.