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Bursa'da korkunç olay! Kayıp yaşlı adam, yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu

28.07.2019 23:20

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 15 gün önce kaybolan  alzheimer hastası Remzi Çitil (78), yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde dere yatağında ölü bulundu.


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