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Bursa'da korkunç olay! Her şey hamile eşinin gözleri önünde oldu

27.08.2019 22:50

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada silahlar konuştu, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Çıkan silahlı kavgada ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Alper Cin'in (24), 6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in (21) gözü önünde vurulduğu öğrenildi.


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