Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada silahlar konuştu, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Çıkan silahlı kavgada ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Alper Cin'in (24), 6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in (21) gözü önünde vurulduğu öğrenildi.
Bursa'da korkunç olay! Her şey hamile eşinin gözleri önünde oldu27.08.2019 22:50
- Bursa'da korkunç olay! Her şey hamile eşinin gözleri önünde oldu
- PKK/YPG'den 'çekilme' taktiği mi? Sınırdan çekiliyor iddiası...
- İstanbul'da son dakika... Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı
- Altında son dakika... Altında yükseliş sürecek mi? Altın ne kadar oldu... Çeyrek ve gram altın ne kadar?
- Son dakika: Emine Bulut cinayetinin ardından bir vahşet daha... Esenyurt'ta bir kadını eski kocası kurşun yağmuruna tuttu
- Hayrete düştüler... Ağrı'da evleri yarasalar bastı
- MHP Genel Başkanı Bahçeli'den klasik otomobille Başkent turu... O şarkı eşliğinde işte böyle gezdi
- Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay CHP belediyeciliğini eleştirdi: Belediyeyi organize soymuşlar
- Ekrem İmamoğlu'nun ücretsiz servis vaadi de fos çıktı! İstanbul'da okul servislerine zam yapıldı
- Başkan Erdoğan ile Putin'den ikili görüşme sonrası önemli açıklamalar
- Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı (Video)
- Son dakika: İstanbul'da 2019-2020 dönemi okul servis ücretleri belli oldu | 2019-20 okul servis ücreti listesi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.