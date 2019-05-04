Bursa’da korkunç olay! Alacağını isteyen arkadaşını böyle bıçakladı 04.05.2019 16:26

Bursa’da Hikmet K.(57) alacağı olan 500 TL'yi istediği arkadaşı Murat C.(62) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan Hikmet K. tedavi altına alınırken, kaçtıktan kısa süre yakalanan saldırgan, "Pişman değilim” dedi. Bıçaklama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.