Haberler Web TV Bursa’da korkunç olay! Alacağını isteyen arkadaşını böyle bıçakladı

Bursa’da korkunç olay! Alacağını isteyen arkadaşını böyle bıçakladı

04.05.2019 16:26

Bursa’da Hikmet K.(57) alacağı olan 500 TL'yi istediği arkadaşı Murat C.(62) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan Hikmet K. tedavi altına alınırken, kaçtıktan kısa süre yakalanan saldırgan, "Pişman değilim” dedi. Bıçaklama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları