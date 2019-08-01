Bursa'da korkunç olay! 9 yaşındaki Yunus Emre'nin cansız bedeni ilaç tankerinde bulundu 01.08.2019 05:26

Gürsu ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuk, evinin avlusunda duran ve tarım için kullanılan ilaç tankerinin içerisinde ölü bulundu. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.