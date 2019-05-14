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Bursa'da kırmızı ışıkta geçen kamyon otomobili biçti...Feci kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

14.05.2019 22:45

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan kamyon, otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Feci kaza kameralar tarafından kaydedildi.


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