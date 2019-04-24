Bursa’da arı kovanlarından gram gram sağılan ve bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütünün sağımına başlandı. Sütün kilosunun 6 bin liradan satıldığı belirtilirken, üretici Mehmet Durgut, siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Bursa'da kilosu 6 bin liradan satılan arı sütünün siparişlerine yetişilemiyor24.04.2019 15:05
- Bursa'da kilosu 6 bin liradan satılan arı sütünün siparişlerine yetişilemiyor
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