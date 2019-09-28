Bursa'da 2 gündür haber alınamayan aynı okulda öğrenci 2 kardeşten sevindirici haber geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, çocukların güvende olduğunu, savcılığın olaya el koyduğunu belirtti.
Bursa'da kaybolan kardeşlerden haber var! Herkes onları arıyordu ama... (Video)28.09.2019 20:09
- Bursa'da kaybolan kardeşlerden haber var! Herkes onları arıyordu ama... (Video)
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