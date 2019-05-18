Bursa'da kanlı öfke! İntikam alırken bu hale geldi 18.05.2019 15:41

Bursa'da bir genç, ortağına kızıp iddiaya göre araç kiralama şirketinin camlarını kırıp ateşe verdi. Bu sırada vücudunda kesikler oluşan genç, kaçarken 2 sokak ileride bayıldı. Onur Y. isimli gencin kanlar içinde yattığı yerde bir pompalı tüfek ve bir de tabanca bulundu.