Bursa'da kanlı öfke! İntikam alırken bu hale geldi

Bursa'da bir genç, ortağına kızıp iddiaya göre araç kiralama şirketinin camlarını kırıp ateşe verdi. Bu sırada vücudunda kesikler oluşan genç, kaçarken 2 sokak ileride bayıldı. Onur Y. isimli gencin kanlar içinde yattığı yerde bir pompalı tüfek ve bir de tabanca bulundu.
Bursa'da kanlı öfke! İntikam alırken bu hale geldi18.05.2019 15:41
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