Bursa'da fuhuş çetesine operasyon! 11 gözaltı var 29.04.2019 14:31

Bursa'da faaliyet gösteren bir fuhuş çetesi emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla çökertildi. İnternet üzerinden fuhuş yaptıkları tespit edilen çeteyi takibe alan polis, 3 aylık takip sonrası düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 11 kişiyi gözaltına aldı.