Haberler Web TV Bursa'da fuhuş çetesine operasyon! 11 gözaltı var

Bursa'da fuhuş çetesine operasyon! 11 gözaltı var

29.04.2019 14:31

Bursa'da faaliyet gösteren bir fuhuş çetesi emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla çökertildi. İnternet üzerinden fuhuş yaptıkları tespit edilen çeteyi takibe alan polis, 3 aylık takip sonrası düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 11 kişiyi gözaltına aldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları