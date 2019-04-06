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Bursa'da feci olay | Trenin önüne kendini böyle attı

06.04.2019 19:32

Bursa'da, Hüseyin Can G. (37), kendisini hareket halindeki metronun önüne attı. Araç altında kalarak sıkışan Hüseyin Can G., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay anı, istasyon güvenlik kamerasına yansıdı.


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