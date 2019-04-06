Bursa'da, Hüseyin Can G. (37), kendisini hareket halindeki metronun önüne attı. Araç altında kalarak sıkışan Hüseyin Can G., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay anı, istasyon güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da feci olay | Trenin önüne kendini böyle attı06.04.2019 19:32
- Bursa'da feci olay | Trenin önüne kendini böyle attı
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