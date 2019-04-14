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Bursa'da feci kaza! Otomobil yayaya çarptı

14.04.2019 10:24

Bursa İznik'te gece saatlerinde plakası henüz belirlenemeyen bir araç yayaya çarptı. Kaza sonrası araç olay yerinden kaçarken, yaya hayatını kaybetti.


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