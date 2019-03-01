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Bursa'da feci kaza! "Ne olur ölme" diye ağladı ama genç kız kurtarılamadı

01.03.2019 18:39

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), ağır yaralandı.Hastaneye kaldırılan genç kız hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anında aracından inen sürücü, Koyuncu'nun başında 'Ne olur ölme" diyerek ağladı.


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