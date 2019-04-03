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Bursa'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

03.04.2019 09:56

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, elektrik direğine çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 kişiden biri kurtulamadı.


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