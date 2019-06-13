Bursa'da esrarengiz olay! Çocuklar buldu, araştırılıyor 13.06.2019 11:36

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çevresinde oynayan çocuklar, binadan gelen kötü kokuları duyunca içeri girdi. Asansör boşluğunda iki köpeğin cansız bedenini bulan çocuklar, hemen polis ekiplerine haber verdi.

Bursa'da inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda bulunan iki köpeğin cansız haldeki görüntüsü polisi harekete geçirdi.

Olay, Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesinde yapımı devam eden inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoldan geçen çocuklar inşaatın önünden geçerken kötü kokular duyunca içeri girdi.

Yağışla birlikte su dolan asansör boşluğunda iki köpeğin cansız bedeniyle karşılaşan çocuklar hemen 155 polis imdat hattını aradı. Olay yerine gelen ekipler köpeklerin ölüm sebeplerini araştırmak için çalışma başlattı.