Bursa'da eşinin kulak kıllarını yakmak isteyen kadın eşini ve kendini yaktı 04.05.2019 12:42

Bursa'da Emine A. (65), traş ettiği felçli eşi Ahmet A.'nın (76) ispirto ile kulak kıllarını temizlerken saçlarını tutuşturdu, ardından yattığı yatak alev aldı. Vücudunun yüzde 80'inde ağır yanıklar oluşan Ahmet A. ile kendisine müdahale ederken kolları ve yüzü yanan Emine A. hastaneye kaldırıldı.