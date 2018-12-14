Bursa'da aynı kişiye ait 2 cep telefonu mağazasında 20 dakika arayla hırsızlık

Bursa'da aynı kişiye ait 2 farklı cep telefonu mağazasına 20 dakika arayla giren maskeli 4 hırsız yaklaşık 100 bin liralık cep telefonu, tablet ve elektronik malzemeleri çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Hırsızlık olayı Merkez Osmangazi İlçesi Yeşilova mahallesinde bugün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Kuruçeşme Caddesi'nde İdris Şengezer'e ait bir cep telefonu mağazasına gelen 4 kişi, taşlarla camı kırarak içeri girdi. Mağazadaki cep telefonu, tablet ve elektronik malzemeleri çalan şüpheliler geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri işyerinde inceleme yaptı.
Bursa'da aynı kişiye ait 2 cep telefonu mağazasında 20 dakika arayla hırsızlık14 Aralık 2018, Cuma
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