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Bursa'da aranması bulunan 87 kişi sandık başında yakalandı

31.03.2019 18:44

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına alındı. Oylarını kullanan kişiler, daha sonra sandık başlarındaki polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.


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