Bursa'da akılalmaz olay! Ağzında sigarayla sokaktaki doğalgaz sayacının borusunu kesti 27 Ocak 2019, Pazar

Bursa’da bir kadın kapısının önünde duran doğalgaz saatini balta ile parçalayıp doğalgaz borusunu kesti. Tüm bunları yaparken ağzında sigara bulunan kadın, az daha mahalleyi havaya uçuracaktı. Etrafa gaz sızmasının ardından eve kaçan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine "Kolum çarptı, doğalgaz saati yere düştü, korkudan içeriye girdim, camdan baktım dışarıya bile çıkamadım" dedi. Ancak evdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis kadının yalanını ortaya çıkardı. Görüntülerde kadının balta ile önce saati parçalayıp daha sonra ağzında sigaraya rağmen bıçakla boruyu kesmesi dikkat çekti.