Bursa'da 6 ton ağırlığında sahte içki yakalandı 27.07.2019 14:54

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Bursa'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 6 ton ağırlığında 6 bin 30 şişe sahte içki ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Bursa'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 6 ton ağırlığında 6 bin 30 şişe sahte içki ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre gelen bir ihbarı esas alan Gümrük Muhafaza ekipleri, gerek Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan inceleme gerekse sahada gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda sahte içkilerin tutulduğu adresleri tespit etti. Konuya ilişkin adli makamlara bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda operasyon yapıldı.

Tespit edilen adres çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bölge detaylı biçimde arandı. Bu kapsamda şüpheli bir kamyonun kasasında, yasa dışı yollarla üretilen, üzerinde bandrol ve etiket bulunmayan 6 ton ağırlığında 6 bin 30 şişe sahte içki ele geçirildi.

Sahte içkinin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu bildirildi.

İstanbul Arnavutköy'de geçen hafta jandarmanın yaptığı operasyonunda sahte içki imalatı yaparak il genelindeki tekel bayilerine ve eğlence merkezlerine sattığı ileri sürülen iki kişi gözaltına alınmıştı.