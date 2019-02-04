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Bursa Uludağ'da Vatandaşlar otelin çatısından düşen karın altında kaldı

04 Şubat 2019, Pazartesi

Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı. Yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, Bursa'da hastaneye sevk edildi. Kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.


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