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Bursa Uludağ'da karın düşme anı saniye saniye görüntülendi

04 Şubat 2019, Pazartesi

BURSA Uludağ 1. Bölge'de bir binanın çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı. Karın düştüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.


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