Bursa Uludağ'da karın düşme anı saniye saniye görüntülendi

BURSA Uludağ 1. Bölge'de bir binanın çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı. Karın düştüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.
BURSA Uludağ 1. Bölge'de bir binanın çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı. Karın düştüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.
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