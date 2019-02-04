Bursa Uludağ'da karın düşme anı saniye saniye görüntülendi

Uludağ 1. Bölge'de bir binanın çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı. Yaralı olarak çıkartılan 6 kişi, Bursa'da hastaneye sevk edildi. Kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Kar altında kalanları kurtarmaya çalışanların da üzerine kar düştüğü belirtildi.