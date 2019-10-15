Bursa polisinden 20 milyon dolarlık “Man in the middle attack” operasyonu

Bursa polisi, Türkiye’de bir çetenin kurdukları paravan şirketlerle uluslararası çapta dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. “Man in the middle attack” olarak bilinen ‘aradaki adam saldırısı’ diye nitelendirilen tekniği kullanan çete 3 ilde yapılan operasyonlarla çökertildi.
Bursa polisinden 20 milyon dolarlık “Man in the middle attack” operasyonu15.10.2019 20:50
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