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Bursa polisinden 20 milyon dolarlık “Man in the middle attack” operasyonu

15.10.2019 20:50

Bursa polisi, Türkiye’de bir çetenin kurdukları paravan şirketlerle uluslararası çapta dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. “Man in the middle attack” olarak bilinen ‘aradaki adam saldırısı’ diye nitelendirilen tekniği kullanan çete 3 ilde yapılan operasyonlarla çökertildi.


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