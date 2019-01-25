Bursa otogarda kolinin içinden çıktı... Hemen polise haber verdiler

Bursa’da, otogara Muş’tan yolcu otobüsüyle gönderilen koliden el bombası çıktı. Bombaya el koyan polis, koliyi teslim alan M.Y.’yi gözaltına aldı.
Bursa otogarda kolinin içinden çıktı... Hemen polise haber verdiler25 Ocak 2019, Cuma
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