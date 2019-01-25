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Bursa otogarda kolinin içinden çıktı... Hemen polise haber verdiler

25 Ocak 2019, Cuma

Bursa’da, otogara Muş’tan yolcu otobüsüyle gönderilen koliden el bombası çıktı. Bombaya el koyan polis, koliyi teslim alan M.Y.’yi gözaltına aldı.


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