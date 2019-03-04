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Bursa merkezli FETÖ operasyonu

04.03.2019 10:40

Bursa merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 25'i muvazzaf 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


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