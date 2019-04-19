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Bursa merkezli 16 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı kararı

19.04.2019 10:33

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 9'u muvazzaf 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


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