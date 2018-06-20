Bursa Gemlik'te şehit annesine çirkin saldırı! 18 Haziran 2018, Pazartesi

Bursa Gemlik'te şehit annesi CHP standına "teröristlerle nasıl el sıkışırsınız" diyerek tepki gösterdi ve standa doğru yürümeye çalıştı ancak orada bulunanlar acılı anneye saldırdı.