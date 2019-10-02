Bursa Gemlik'te rehin alınan Belediye Başkan Yardımcısı Şentürk'ü Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kurtardı (Video) 02.10.2019 17:18

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, zanlının belediye binasına silahla nasıl girdiği, amacının ne olduğu ise araştırılıyor.