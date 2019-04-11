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Burkino Faso Cumhurbaşkanı Ankara'da

11.04.2019 15:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore’yi resmi tören ile karşıladı.


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