Burhanettin Kocamaz aday olabilecek mi?

Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'den adaylık başvurusu yetişmeyince DP adayının yerine geçip Dp'den aday oldu. Evrakı İl Seçim Kurulu'na geç teslim edildiği için İYİ Parti'den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti (DP) adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'nun 2004 yılında vermiş olduğu karar doğrultusunda mümkün görünmüyor.
2014 yılında Mardin Merkez ilçe seçim kurulu başkanlığı, Yüksek seçim kuruluna şu soruyu yöneltti: ''herhangi bir siyasi partinin aday listelerinde belirtilen adaylıklarının başvuruluş süreleri yönünden reddedilmişse, bu listelerde adı geçen adayların başka bir partinin herhangi bir nedenle boşalmış birimleri için başvuruda bulunabilir mi?''. Yüksek Seçim Kurulu'nun cevabı ise şu şekilde: ''Siyasi partiler seçim takvimine bağlı olarak aday listelerini ve ilgili evraklarını ilgili ilçe seçim kuruluna öngörülen sürede vermeleri gerekirken bu süreden sonra verilen aday listeleri ilgili ilçe seçim kurulunca süre yönünden reddedilmişse listede yer alan kişiler siyasi partiler kanununun 40. maddesine göre başka bir partiden aday gösterilmesi mümkün değildir''. Bu karar göre Burhanettin Kocamaz'ın demokrat partiden aday olması mümkün görünmüyor.
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