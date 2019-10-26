Burdur'daki cami hırsızı güvenlik kamerasında! Çelik kasayı boşalttı 26.10.2019 00:15

Burdur'da bir caminin çelik kasasından hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Caminin güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin caminin ve kasanın anahtarlarının yerini bildiğini, daha önce de aynı yöntemle camiden hırsızlık yaptığını tespit etti.